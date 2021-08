LIVE. GOAL! Frey brengt Antwerp na knappe aanval al erg vroeg op voorsprong op Sclessin

Jupiler Pro League Topclubs beleven slechtste competitie­start sinds 1955

26 juli Club Brugge, Anderlecht, Genk, Standard, Antwerp én AA Gent: geen van de zes kon dit weekend een zege pakken op de eerste speeldag in onze hoogste voetbalklasse. En dat is straf. De laatste openingsspeeldag in eerste klasse waarop geen van deze G6-clubs kon vieren dateert al van het seizoen 1955-1956. Toen verloor Antwerp met 3-0 bij FC Luik, verknoeide Standard het met 2-1 bij Daring Brussel, ging Anderlecht met 4-2 onderuit op Racing Mechelen, haalde Gent een scoreloos gelijkspel in Tilleur, speelde Club Brugge nog in tweede klasse en... bestond Genk nog niet.