LIVE. Gent maakt dubbele voorsprong Malinwa in enkele minuten ongedaan

Jupiler Pro League Onnavolgba­re flater en weergaloos afstands­schot: alle samenvat­tin­gen van de acht wedstrij­den uit JPL-speel­dag 28

22 februari De 28ste speeldag in de Jupiler Pro League zorgde voor heel wat verrassingen. Anderlecht en Racing Genk gingen de boot in tegen respectievelijk KV Kortrijk en Beerschot, terwijl ook Antwerp niet kon winnen van STVV. Van de onnavolgbare blunder van Wellenreuther tot de weergaloze goal van Van den Bergh. De hoogtepunten uit de voorlopig acht wedstrijden van dit weekend - vanavond is het nog Club-OHL.