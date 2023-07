LIVE GENT-KORTRIJK. De bordjes hangen meteen in evenwicht: Radovanovic verschalkt zijn eigen doelman

Lars Montegnies komt straks aan de aftrap bij KV Kortrijk. De 17-jarige middenvelder speelde een prima voorbereiding en krijgt nu volop zijn kans van Edward Still. Het is al van Brecht Dejaghere geleden dat er nog eens een jeugdspeler doorbrak in Zuid-West-Vlaanderen.

Hein Vanhaezebrouck: “Niet het gevoel dat Orban met een transfer in zijn hoofd zit”

Elf jaar. Zolang is het geleden dat AA Gent nog eens kon winnen op de openingsspeeldag van de competitie. Door de Gentse Feesten moest het in die periode dan ook telkens op verplaatsing beginnen. Iets wat dit seizoen anders is. “Een unicum. En dus moeten we ervan profiteren met hopelijk een overwinning”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Het is op verplaatsing altijd heel moeilijk gebleken om met een zege te beginnen. Vorig jaar ook, op Standard met al die commotie (AA Gent kreeg toen scheidsrechterlijke beslissingen tegen, red.). Nu moeten we voor eigen publiek het seizoen inzetten met een overwinning.”

“KV Kortrijk is moeilijk in te schatten - dat is het altijd op de eerste speeldag. Hoe gaan zij zich presenteren? Dat weet je niet. Er zijn altijd verrassingen op de eerste speeldag. Laat ons hopen dat dat hier niet het geval is en dat we meteen mee zijn.”

De Buffalo’s hopen eindelijk eens op een goeie competitiestart, wat de voorbije jaren zelden lukte. “Die hoop is er altijd. Er is niet veel verandert in vergelijking met de andere jaren. De groep is kleiner, maar wél fit. We hebben geen blessures, behalve Depoitre dan. Maar het is niet zeker dat je daarom goed start. We spelen nadien nog in KV Mechelen en Westerlo, zo simpel is dat niet. Maar we bekijken match per match.”

Gift Orban zei gisteren na de zege tegen Zilina dat hij “van België houdt, maar de stap wil zetten naar een grotere competitie”. Vanhaezebrouck: “Dat zegt Gift niet tegen ons. Hij is hier, hij focust op AA Gent. En zolang hij hier is, zal dat het geval zijn. Wat er daarna gebeurt, zien we wel. Als er al iets gebeurt. We kunnen niet op de feiten vooruitlopen. Ik heb niet het gevoel dat hij met een transfer in zijn hoofd zit.” (ABD)