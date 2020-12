LIVE. Genk en Kortrijk rusten bij 1-0 na uiterst vroege goal Arteaga

AA Gent Vanhaeze­brou­ck: “Overwin­ning is een beloning voor de druk die we probeerden te zetten”

14 december Hein Vanhaezebrouck was natuurlijk opgelucht na de 2-1-zege van AA Gent tegen Standard. “Er is al beterschap te zien, ja. We kregen dubbel zoveel kansen als zij, en ook de betere kansen. We hadden dubbel zoveel kansen on target en dubbel zoveel goals. Dan denk ik dat we meer dan verdiend gewonnen hebben", zo analyseerde HVH.