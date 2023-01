LIVE. Geen topschutter en fans: Anderlecht vat cruciale week aan met kopzorgen, Benito Raman krijgt wellicht kans in de spits

Brian Riemer deed echt wel nog zijn best om positief te blijven. Het is een gave, gezien de omstandigheden. “Ik heb er een heel goed gevoel bij. Er is vertrouwen in de groep en het geloof in eigen kunnen is alleen maar toegenomen.” Op basis van wat dan, vraagt u zich wellicht af? Het punt in Brugge was even onverdiend als onverhoopt. Om op basis daarvan te verkondigen dat het geloof in eigen kunnen was toegenomen? We mogen hopen dat hij voor zijn groep een ander verhaal ophangt. En dan moest Fábio Silva Anderlecht nog maar eens op z’n grondvesten laten daveren. De ontevredenheid van de Portugees en zijn roep om een snel vertrek uit Anderlecht sijpelde pas in de vooravond door.