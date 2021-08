LIVE. Frey mag gaan rusten na ongeziene one-man-show, Dragus scoort nog een eerredder voor Standard

Jupiler Pro League ONS RAPPORT. Twee van de Antwerpse ‘usual suspects’ blinken uit, meer dan halve Anderlecht-ploeg ontsnapt maar net aan buis

23 mei Op de valreep die eerste zege voor Antwerp in de Champions’ play-offs. Maar wát een gouden driepunter is het. De Great Old mag op 19 augustus aantreden in de play-offronde van de Europa League en is nu al opnieuw zeker van een rist Europese matchen. Met dank aan Didier Lamkel Zé. Anderlecht moet het dan weer doen met een plaatsje in de voorrondes van de nieuwe Conference League. Omdat het in deze ‘finale’ meer dan 75 minuten met tien stond, en meer dan de helft van de ploeg niet bepaald thuis gaf. Onze punten.