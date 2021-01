LIVE. De bal rolt weer in Luik! Kan Waasland-Beveren de nederlaag nog voorkomen tegen Standard?

Belgisch voetbal Jordan Lukaku: "Blij met basisplek, maar niet gekomen om 'rotatiespe­ler' te zijn"

21 december 19 mei 2016, KV Oostende - AA Gent. Van toen was het geleden dat Jordan Lukaku (26) nog eens mocht beginnen aan een competitiewedstrijd in de Jupiler Pro League - ruim 4,5 jaar geleden. Gisteravond dropte Ivan Leko hem voor het eerst aan de aftrap in de competitie. Tegen Tottenham stond Lukaku ook al eens in de basiself.