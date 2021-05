LIVE. Dat belooft: Mbokani mist meteen na rust grote kans

Ontsnap even aan de realiteit: de beste 5 sciencefic­ti­onse­ries om te streamen

12 mei Door de toevoeging van HBO Max werd het aanbod van Streamz afgelopen maandag uitgebreid met enkele kleppers van formaat, met sciencefictionserie ‘Raised by Wolves’ van ‘Alien’-regisseur Ridley Scott als uitschieter. De ideale gelegenheid – als u het ons vraagt – voor een overzicht van de strafste sf-reeksen uit streamingland. Denk maar aan de opstand van de machines in ‘Westworld’ (Streamz), ‘Star Wars’-magie in ‘The Mandalorian’ (Disney+), het gekoloniseerde zonnestelsel uit ‘The Expanse’ (Prime Video) en het postapocalyptische ‘Travelers’ (Netflix).