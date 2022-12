LIVE. Club met krapste voorsprong het slotkwartier in tegen Leuven, na penaltygoal van Jutglà

Mijnenergie Twee uur fonduen met Kerstmis of Nieuwjaar: dit is wat het je kost aan stroom

Een lekkernij op de fonduevork prikken en die onder luid gesis gaar bakken, hetzij in een smeuïge kaassaus dopen, vormt misschien wel hét summum van eindejaarsgezelligheid. Maar wat verbruikt een fonduetoestel? Worden we daar even vrolijk van? Mijnenergie.be maakt de rekensom.

22 december