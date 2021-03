LIVE. Club in de problemen bij rust tegen Antwerp! ‘Great Old’ leidt na goals van Lamkel Zé en Refaelov

Antwerp Matchwin­naar of niet: het bewijs dat het wellicht nooit meer goed komt tussen fans en Lamkel Zé

21 januari Hoewel hij gisteren bij zijn terugkeer in de eerste ploeg meteen de winning-goal maakte, hebben nog niet alle supporters van Antwerp Didier Lamkel Zé al opnieuw in de armen gesloten. Dat bleek vanochtend toen enkele jongens van de harde kern aan de Bosuil een spandoek hingen dat niets aan de verbeelding over liet.