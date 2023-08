LIVE CLUB BRUGGE-RWDM. Ook nummer zes is een feit: Buchanan pikt doelpuntje mee

Opzijge­scho­ven RWDM-voorzitter Dailly strijdvaar­dig na aantijgin­gen eigenaar: “Ik blijf aandeelhou­der en bestuurder” - Gauthier Ganaye wordt nieuwe CEO

Thierry Dailly mag dan als voorzitter van RWDM door hoofdeigenaar John Textor opzijgeschoven zijn, hij is vastberaden om betrokken te blijven bij het beleid van de club: “Ik blijf aandeelhouder, bestuurder en ga naar elke match komen kijken”, reageert hij op forse aantijgingen jegens hem in een open brief van Textor. De Amerikaan beschuldigde Dailly van misbruik van clubfondsen en van gewelddadig en intimiderend gedrag. Dailly zegt alles te zullen ontkrachten.