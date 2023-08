LIVE CLUB BRUGGE-RWDM. Mignolet houdt Biron op slag van rust van gelijkmaker: blauw-zwart met voorsprong de pauze in

Sportief directeur Chris O’Loughlin over de hausse bij Union Saint-Gilloise: “Wij hebben het potentieel om steeds verder en verder te gaan”

“Een vertrek van Teuma of Boniface? Wij zijn áltijd voorbereid.” Chris O’Loughlin (44) - als sportief directeur de architect in de schaduw bij Union Saint-Gilloise - over de liefde voor zijn vak én zijn club.