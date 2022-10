LIVE. Club Brugge op voorsprong: Jutglà opent de score op Jan Breydel

Jobat Steeds meer werkgevers delen een winstpre­mie van zo’n 900 euro met hun werknemers: kom jij ook in aanmerking?

De winstpremie blaast dit jaar vijf kaarsjes uit. Concreet kunnen werkgevers via deze premie hun medewerkers laten delen in de winst van het voorafgaande boekjaar. HR-dienstverlener SD Worx berekende dat in de eerste zeven maanden van 2022 meer werknemers van zo’n premie genoten dan vorig jaar. Hoe weet je of je daarvoor in aanmerking komt? En hoe werkt dat precies? Jobat.be schept duidelijkheid.

