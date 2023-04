LIVE CHARLEROI - GENK (18u30). Vrancken: “Zonde als we reguliere competitie niet als eerste eindigen”

Psycholoog, grillres­tau­rant en schietoefe­nin­gen: hoe Club zich klaar­stoomt voor noodzake­lij­ke 12 op 12

Individuele gesprekken, een avondje uit en schietoefeningen. Ziedaar het strijdplan van Club Brugge, bij wie de druk niet groter is dan anders: “Dat dit een voordeel is, hebben we al bewezen,” weet Rik De Mil.