LIVE. Cercle toont zich het gevaarlijkst, Pavlovic en Vitinho missen doel

Jupiler Pro League Referee Department: “Anderlecht had strafschop moeten krijgen tegen Waas­land-Beveren”

25 januari RSC Anderlecht had in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren meteen na de rust een strafschop moeten krijgen voor handspel. De videoref greep onterecht niet in, zo meldde het Referee Department in zijn wekelijkse beoordeling van de scheidsrechters.