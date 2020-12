LIVE. Blessurelast bij Mechelen én Club: Lang gewisseld, terwijl ook Defour blijft zitten

Beerschot Altijd spektakel in ‘Losadaland’: het enige nog geopende pretpark, bevindt zich op het Kiel

2 november Terwijl de Belgische pretparken onlangs de deuren moesten sluiten door de ­coronadreiging, blijft er eentje toch op volle toeren draaien. In ‘Losadaland’ vielen er ­zaterdag alwéér zes doelpunten: vier voor Beerschot en twee voor OHL. Op weinig plaatsen in Europa is er dezer dagen zo veel voetbalspektakel te zien als op het Kiel.