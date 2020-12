LIVE. Beste kansen zijn voor Charleroi, Butez houdt Antwerp recht!

Jupiler Pro League Moeskroen zet STVV opzij en tekent zo het doodvonnis van Muscat

1 december Moeskroen heeft blijkbaar genoten van zijn corona-verlof. Na 4 op 6 tegen de beide Brugse clubs, grijpt het nu ook zijn directe rivaal om de degradatieplaatsen, het matige STVV, met efficiënt countervoetbal bij de keel. Het was het laatste duel voor de Truiense coach Kevin Muscat, want de Australiër werd later op de avond ontslagen.