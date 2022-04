LIVE. Beerschot kraakt in al z'n voegen na de pauze, maar Union komt voorlopig niet tot een goal

Voetbal Helpt Lorin Parys het taboe rond homoseksua­li­teit in profvoet­bal doorbreken? “Alleen de rotte appels maken het moeilijk om zich te outen”

Kersvers Pro League-CEO Lorin Parys verhult zijn homoseksuele geaardheid niet. Al is dat in het (top)voetbal nog een taboe. Volgens LGBTQ+-vereniging ‘Wel Jong Niet Hetero’ helpt zijn aanstelling een opener voetbalklimaat: “Al zal het niet per se profs triggeren om zich te outen.”

30 maart