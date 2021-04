LIVE. Beerschot komt sterk uit de kleedkamer, zetten ze scheve situatie nog recht?

Jupiler Pro League Knappe solo, aparte viering en bizarre gelijkma­ker: alle hoogtepun­ten uit de negen JPL-duels van speeldag 26

8 februari De 26ste speeldag in de Jupiler Pro League ligt achter ons. Nog eens genieten van de geweldige solo van Noa Lang, de (opnieuw) aparte viering van Didier Lamkel Zé of de bizarre gelijkmaker in de Luminus Arena? Dat kan in onderstaande videosamenvattingen van alle negen wedstrijden.