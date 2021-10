LIVE. Antwerp komt na VAR-tussenkomst voor op Cercle vanop penaltystip

Jupiler Pro League Clement: “Beslissing van Engels om fout te maken was de juiste” - Priske: “Vermoeid­heid speelde rol na rust”

Geen winnaar in de altijd fel beladen clash tussen kampioen Club Brugge en Antwerp, dat zich graag profileert als een van dé uitdagers voor Club in de titelstrijd. In die draw kon omzeggens iedereen het vinden, al hadden beide coaches net als doelpuntenmaker Vanaken en Mignolet, die met een topsave Antwerp ultiem van de winst hield, daar zo hun redenen voor.

24 oktober