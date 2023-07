LIVE ANTWERP-CERCLE. De jonge Van Den Bosch vormt samen met Alderweireld het hart van de defensie

Ronny Deila zet pokerface af: “Ik weet niets over de zaken die over mij geschreven worden”

In alle toonaarden ontkende Ronny Deila de voorbije weken dat hij contact heeft gehad met Club Brugge, laat staan dat hij er de nieuwe trainer zou worden. Ondanks dat alles daarop wees, zo stond ook te lezen op de cover van Het Laatste Nieuws afgelopen vrijdag. Deila één dag later, na de 3-0-nederlaag van Standard op Westerlo: “Wat er geschreven wordt in de kranten, is niet waar.”