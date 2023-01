LIVE ANDERLECHT-ZULTE WAREGEM. Raman dicht bij z’n derde, Bossut redt tot twee keer toe!

Jupiler Pro LeagueSo far so good, op wat alweer een cruciale avond voor Anderlecht is. Nochtans kon die niet slechter beginnen. Alleen winst tegen Zulte Waregem volstaat voor paars-wit om aanspraak te blijven maken op play-off 2, maar het stond al snel in het krijt na een vermijdbare goal van Zinho Gano. Gelukkig voor de Brusselaars was er Benito Raman, die met twee goals in twee minuten orde op zaken stelde. Volg de wedstrijd verder op de voet in deze liveblog!