LIVE. Anderlecht staat weer te slapen bij aftrap en ziet Union al na twee minuten scoren via Mitoma

Union Felice Mazzu sluit rangen na zaak-Van­zeir: “Ik heb gedroomd over die arme Dante... mijn rol is om hem te beschermen”

Union staat morgen tegen Eupen voor een boeiende testcase, want: voor de alleréérste keer zonder zowel Vanzeir én Undav. Over Vanzeir en zijn schorsing na de vuistslag sluit trainer Felice Mazzu de rangen: “Ik wil er niet over praten. We zullen zaterdag reageren met de wil om te winnen.” Mogelijk krijgt Union zaterdag als eerste zekerheid over PO1.

25 februari