LIVE. Anderlecht rust met zuinige, maar verdiende voorsprong op de Bosuil: Amuzu klopte Butez al snel, Arnstad trof nog de paal!

Jupiler Pro League Terwijl Union in het zand beet, wonnen alle dichtste achtervol­gers wél: de highlights van de 27ste speeldag

Het doek is gevallen over de 27ste speeldag in de Jupiler Pro League en dat was een speeldag waarop de topclubs hun geloof opnieuw zagen aangewakkerd. Zo kende Union een uitschuiver tegen STVV, terwijl alle dichtste achtervolgers wél de volle buit pakten. Onderin greep Beerschot dan weer de laatste strohalm door KV Kortrijk te verslaan. Alle highlights herbekijkt u hieronder!

14 februari