LIVE. Anderlecht roept fans met aandrang op om zeker niet naar stadion te komen voor match achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem

Jupiler Pro League Was er dit weekend overdreven VAR-werk? “Drie correcte VAR-interven­ties, één foute inschat­ting van de ref” - Vanhaeze­brou­ck: “Dit is te belache­lijk”

Drie VAR-interventies bepaalden mee het resultaat van Gent-Antwerp. Onze huisref Tim Pots is lovend voor VAR Kevin Van Damme: “Hij beoordeelde drie keer correct.” Over de vierde betwiste fase, helemaal op het eind, vindt onze huisref dat de scheidsrechter fout tegen Antwerp en niet tegen Gent had moeten fluiten. Ook in Union - Anderlecht en Kortrijk - Standard werd er duchtig ‘geVARd’. Alle fases op een rijtje.

29 augustus