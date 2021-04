LIVE. Anderlecht krijgt kansen: Ashimeru trapt op Steppe, Murillo mikt prima kans naast

Jupiler Pro League Op de sofa met Marc Degryse voor AA Gent-KV Oostende: “Wie PO1 haalt? Het is vogelpik”

9 maart AA Gent - KV Oostende was een cruciaal duel met het oog op de indeling van play-off 1. Vandaar dat we samen met huisanalist Marc Degryse naar de match keken, om bij een koffie en een chocolaatje te pingpongen over de top vier. “Er is nog niks verloren voor Anderlecht, maar...”