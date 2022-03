LIVE. Anderlecht doet er nog eentje bij, ook Raman pikt doelpuntje mee!

Jupiler Pro League Antwerp­fans bekogelen vierende spelers van Union, eentje belandt zelfs vanuit tribune bijna op veld

Opnieuw voetbal met publiek en dat was eraan te zien en te horen op de Bosuil. Negentig minuten lang stuwden de fans van Antwerp hun elf vooruit, ook al zagen ook zij dat een weer oersterk Union de betere ploeg was en verdiend op voorsprong kwam. Maar toen Undav een tweede keer scoorde en wat treiterig vierde voor de fans achter de goal met onder andere een vingertje op de mond, gingen de poppen aan het dansen. De Duitse spits kreeg een aansteker pal op het hoofd, waarna ook de gretig vierende Van der Heyden belaagd werd met projectielen. Een thuisfan viel in al zijn enthousiasme over de balustrade (zie video). Vanzeir van zijn kant, de aanvaller die onlangs zijn sympathie voor Beerschot nog uitsprak, toonde met de vingers doodleuk de score aan: nul versus twee. Uiteindelijk bedacht ref Van Driessche Undav met een gele kaart voor provocerend gedrag. Antwerp zal ongetwijfeld weer een fikse boete krijgen.

6 februari