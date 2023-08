LIVE. Anderlecht-coach Riemer over Mats Rits: “Of hij zondag start? Misschien”

Mats Rits maakt gevoelige overstap van Club naar Anderlecht: “Eenvoudige keuze”

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel: Mats Rits (30) verlaat Club Brugge en maakt de gevoelige overstap naar Anderlecht. De clubs bereikten een akkoord over de middenvelder voor een bedrag van 2 miljoen euro plus bonussen.