LIVE ANDERLECHT-ANTWERP. Wat levert Antwerps slotoffensief nog op?

Deila naar Club Brugge: Noorse coach zal er ruim één miljoen euro netto verdienen, maar wat met Rik De Mil?

Witte rook in Brugge en Luik. Ronny Deila verkast zoals aangekondigd van Standard naar Club Brugge, dat de clausule van 2 miljoen euro effectief ook betaalt. Voor Rik De Mil is een plaats in de staf gereserveerd, al valt te betwijfelen of de huidige T1 die zal innemen.