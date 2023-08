LIVE ANDERLECHT-ANTWERP (13u30). Leoni in de basis verwacht bij paars-wit, geen wijzigingen bij Great Old?

Van Bommel: "Anderlecht is kandidaat voor play-off 1"

“Ik reken Anderlecht bij de kandidaten voor play-off 1. Het is en blijft de recordkampioen.” Mark van Bommel wacht met Antwerp een verplaatsing naar het Lotto Park. Terwijl de landskampioen vertrouwen te over heeft, zit paars-wit in een dipje.

Antwerp zit aan twee op twee dit seizoen. De Supercup hebben ze op zak, en tegen Cercle Brugge deden ze wat ze moesten doen op de openingsspeeldag. Dan kan je niet anders dan tevreden zijn als coach. “We hebben onze matchen gewonnen, dat is het belangrijkste. En we pakten drie prijzen op erg korte tijd. Tegen KV Mechelen moesten we de match eerder beslissen, en tegen Cercle Brugge hadden we het eigenlijk ook sneller moeten afmaken. We gaven vooral weinig weg en zijn verdiend gewonnen. Dan ben ik inderdaad tevreden ja, al kon onze uitvoering beter.”

Dan zit het bij Anderlecht wat schever. Ze gingen al de mist in bij hun competitiestart tegen stadsrivaal Union. “Dat was sowieso geen makkelijke start voor hen”, mildert Van Bommel. “Ik heb al gezegd dat van de traditionele topclubs in België - een stuk of zeven teams - iedereen van iedereen kan winnen. Dat zag je vorige week bij Union dus ook. Dan ontstaat er onrust, mede ook door hun vorige seizoen. Maar het is en blijft de recordkampioen. Dan kan je al eens een dipje hebben. Ik reken ze bij de kandidaten voor play-off 1. Of hun kern sterker is dan vorig jaar? Daar hou ik me niet mee bezig. Hun systeem is in grote lijnen hetzelfde gebleven. We gaan ons ook niet aanpassen aan onze tegenstanders, maar we houden er wel rekening mee.”

Jurgen Ekkelenkamp trainde opnieuw mee met de groep, maar blijft twijfelachtig voor dit weekend. Verder wist de coach van Antwerp ook nog niet zeker of nieuwkomer Chidera Ejuke al speelgerechtigd is voor de match van zondag. Daarvoor moet het papierwerk in orde zijn, en dat kon hij niet bevestigen op zijn persmoment. “Zijn conditie moet nog beter, maar hij is al fitter dan ik had verwacht. Hij heeft immers geen voorbereiding meegemaakt bij een club. We moeten het niet overhaasten na een paar trainingen.”