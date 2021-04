LIVE. Amallah maakt er via strafschop 2-0 van, is het game over voor Beerschot?

Jupiler Pro League Genk zet vooral na sterke eerste helft nieuwe stap naar play-off 1 tegen verdienste­lijk OHL

5 april Racing Genk gooide bijna zijn eigen ruiten in tegen OH Leuven. Doelman Vandevoordt had de baksteen in handen - zijn flater zorgde voor de 1-1. Bongonda en Onuachu bezorgden de Limburgers alsnog de drie punten.