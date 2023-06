LIVE. Ad fundums voor Janssen, ook Butez en Stengs laten zich gaan: zo vierden Antwerpse kampioenen afgelopen nacht de titel

Stemmen over Romeo Vermant, de nieuwe chouchou van het Brugse publiek: “Hij en Club zijn de perfecte match”

‘From father to son’. Vijftien jaar na het afscheid van zijn vader Sven (50) zorgt Romeo Vermant (19) voor elektriciteit in Jan Breydel. “Charles De Ketelaere is meer de stilist. Romeo dan weer een Ceulemans of Verheyen.” Intimi over de 19-jarige chouchou van het Brugse publiek.