LIVE. AA Gent op zoek naar de gelijkmaker: Hubert pareert hard schot Castro-Montes!

Jupiler Pro League Hotic zet Cercle met geweldige goal op weg naar 2-0-zege tegen Seraing, Bruggelin­gen pakken 12 op 12

Wie kan Cercle Brugge afstoppen? De Vereniging bolt lustig verder weg van de degradatiezone. Tegen een onmondig Seraing werd de klus tijdens een sterke eerste helft al geklaard. Met 12 op 12, waarbij de perfecte 9 op 9 sinds het aantreden van Dominik Thalhammer als opvolger van Yves Vanderhaeghe, klimt Cercle nu zowaar naar een tussentijdse gedeelde elfde plaats naast Racing Genk. Wie dat een maand geleden had voorspeld, was in een instelling gestopt.

16 december