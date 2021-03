LIVE. 3-1! Verschaeren vloert Bostyn na alweer knappe voorzet van Trebel

Anderlecht Kompany over financiële situatie van Anderlecht: “Ik ben goed op de hoogte, maar ik help niemand als ik erover zeur”

10 februari Anderlecht speelde een referentiematch tegen Genk, maar ook nu vloeide er veel inkt over het extrasportieve. De jaarrekening kleurt donkerrood en dan was er ook het interview met aandeelhouder Étienne Davignon. “Ik kén de context en heb aanvaard om op geen enkel moment te klagen over het financiële”, zei Kompany zonet.