LIVE (21u00). Behoudt Union z’n leiderplaats op het veld van ploeg in vorm Gent?

Antwerp Voetbalno­ma­de Manuel Benson is eindelijk belangrijk: “Supersub? Dat hoor ik niet graag”

‘Time to die’ of ‘time to shine’? Antwerp gaat donderdagavond tegen Frankfurt op jacht naar die eerste groepszege in de Europa League. De Great Old rekent daarbij op special agent Manuel Benson, supersub tegen wil en dank.

30 september