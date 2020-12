LIVE (21u). Pakt Standard drie punten op bezoek bij Kortrijk?

Jupiler Pro League Leko windt er geen doekjes om: “We gaven het Club cadeau. ‘t Had ook 0-4 of 0-5 kunnen zijn”

13 december Ivan Leko zag Antwerp vanmiddag kansloos onderuit gaan tegen zijn ex-ploeg Club Brugge. “Jammer, maar ‘t is onze eigen fout dat het nooit een wedstrijd is geweest. Met de kwaliteiten die zij hebben, de extra rust die ze kregen... Wij gaven het hen cadeau. ‘t Is een oververdiende zege”, klonk het eerlijk.