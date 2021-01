LIVE (21u). Lamkel Zé in basis? Antwerp mist Refaelov, Mbokani, Gélin en Miyoshi tegen Cercle

Woning­brand voorkomen: hoe zit het met jouw kennis over brandvei­lig­heid?

18 januari Het schrikbeeld van je huis dat in vlammen opgaat is hopelijk niet iets dat dagelijks door je hoofd spookt. Toch is het belangrijk af en toe wél stil te staan bij deze mogelijkheid. De brandweer dient immers niet enkel om katten uit bomen te redden, maar blust in ons land alleen al zo’n 10.000 branden per jaar. Met de juiste kennis en voorzorgen voorkom je dat ze moeten oprukken richting jouw adres.