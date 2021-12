LIVE (21u). Houdt KV Oostende de punten thuis tegen KV Kortrijk?

Kerstspek­ta­kel met Mariah Carey of avontuur met Will Smith? Deze gloednieu­we streaming­tips bieden voor elk wat wils

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. We vullen onze Kijkgids onder meer aan met de langverwachte ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’ (Streamz), avontuur met Will Smith in ‘Welcome to Earth’ (Disney+) en een sprankelende kerstshow in ‘Mariah’s Christmas: The Magic Continues' (Apple TV+). Dit is onze streaming top 5!

11 december