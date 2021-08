LIVE (20u45). Trekt KV Mechelen de goeie lijn van tegen Union door op het veld van KV Kortrijk?

Belgisch voetbal Wie Europe Play-offs wint, speelt voorrondes Conference League: het UE­FA-ge­drocht dat alleen aantrekke­lijk is door centen

1 mei Terwijl de top vier met de aandacht gaat lopen, staat in de Europe Play-offs het laatste Europese ticket op het spel. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe UEFA-gedrocht dat alleen aantrekkelijk is door de centen. KV Mechelen zou tegen de B-ploeg van Liverpool kunnen spelen. Voor Gent of Standard wacht Torpedo Zhodino.