LIVE (20u45). Houdt KV Mechelen de top vier in het vizier?

Voetbal 1A Lawrence Shankland is man in vorm bij Beerschot: “Als ik blijf scoren en hard werken, zal het moeilijker zijn om mij op de bank te zetten”

Beerschot heeft tegen Zulte Waregem een verloren situtatie in het absolute slot nog kunnen ombuigen in een gelijkspel. Veel schieten de Ratten daar echter niet mee op. De redding bewerkstelligen is en blijft een aartsmoeilijke opgave. Een lichtpunt is wel de stijgende vormcurve van Lawrence Shankland. De Schotse spits scoorde tegen Zulte Waregem zijn tweede doelpunt in enkele dagen tijd.

30 januari