LIVE (20u45). Eupen en Essevee spelen inhaalduel

Jupiler Pro League Clement zag heel z'n ploeg uitblinken, alleen: “We hadden meer moeten scoren”

13 december Philippe Clement was natuurlijk een tevreden man nadat zijn team met 0-2 ging winnen bij Antwerp. “Je probeert de tegenstander in de fout te dwingen. Vandaag deden we dat met hoge pressing één tegen één, vandaar ook dat ze in de fout gingen”, zo begon hij zijn verhaal voor de camera’s van Eleven Sports.