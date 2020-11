LIVE (20u45). Clement kiest voor De Ketelaere, Badji en Lang voor thuismatch tegen KV Kortrijk

Belgisch voetbal POLL. Was de strafschop die Standard in de toegevoeg­de tijd kreeg tegen Club terecht?

18 oktober Een spektakelstuk was het op Sclessin. Via een strafschop in de toegevoegde tijd kon Standard nog op gelijke hoogte klimmen tegen Club. Maar was die elfmeter wel terecht? Een voorzet van Duje Cop belandde op Mats Rits. Via de buik van de middenvelder ging de bal ook tegen zijn armen, die los van z’n lichaam waren (zie foto boven).