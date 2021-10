LIVE. 2-0! Jallow bezorgt Seraing met rake kopbal dubbele voorsprong tegen Zulte Waregem

Jupiler Pro League Union zet tienkoppig Zulte Waregem met 2-1 opzij en wordt (even) alleen leider

18 september Ruim 80 minuten met 11 tegen 10, maar toch had Union het niet onder de markt tegen Zulte Waregem. Undav wist maar één van zijn vele kansen af te maken. Lang leek dat voldoende, tot Gano plots de bordjes in evenwicht hing. Invaller Sorinola schonk de Brusselaars in minuut 85 alsnog de drie punten.