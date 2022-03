LIVE (18u45). Twee ploegen in crisis tegen elkaar op Sclessin: Standard kijkt Beerschot in de ogen

Jupiler Pro League Een zwaarlijvi­ge ex-speler van Real Madrid die niet meer meekon, maar ook een Gouden Schoen: de Jupiler Pro League als uitbolcom­pe­ti­tie

Shinji Kagawa (32) is niet de eerste ex-vedette die kiest voor een avontuur in België. Onder meer deze tien voormalige sterren gingen de Japanner voor. Van Robert Prosinecki tot Adriano Correia. Met wisselend succes. “Hier kwam ooit een Spaanse ex-speler van Real Madrid met 150.000 euro tekengeld. Hij was zwaarlijvig en kon niet mee. Dat nooit meer.” De Jupiler Pro League als uitbolcompetitie.

10 januari