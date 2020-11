LIVE (18u30). Waasland-Beveren en Cercle Brugge nemen het tegen elkaar op

Jupiler Pro League Anderlecht geeft het nog weg, spektakel op Sclessin en Gentse bolwassing: alle hoogtepun­ten van speeldag 9

19 oktober Interessante negende speeldag in de Jupiler Pro League: terwijl Anderlecht de punten weer eens te grabbel gooide tegen OH Leuven (2-2) en Kompany de fout daarvoor opvallend op zich nam, boekte Racing Genk een eerste zege onder Thorup. 2-1 werd het tegen Charleroi, dat zo Club Brugge naast zich moet dulden op kop. De Bruggelingen zagen hoe Standard na een knap en spektakelrijk duel op Sclessin nog gelijkmaakte via een controversiële penalty (1-1). Veel goals en animo ook bij Cercle, dat AA Gent zowaar afdroogde met 5-2, en op het Kiel. Beerschot ging door op zijn elan en troefde Sint-Truiden met 6-3 af.