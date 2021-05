LIVE (18u30). Stemmen maar! Wie wint kraker tussen Club Brugge en Anderlecht? - Fans voorzien knappe tifo op Jan Breydel

Jupiler Pro League ONS RAPPORT. Meerdere zevens bij Anderlecht, Lang krijgt hoogste score

11 april Anderlecht nam in eigen huis de maat van Club Brugge en deed zo een uitstekende zaak in de strijd om play-off 1. In ons rapport krijgen vijf spelers van paars-wit een 7 op 10, al was de hoogste score wel voor Noa Lang.