LIVE (18u30). Standard meteen met twee nieuwkomers in de basis? - Kompany kiest wellicht voor ‘usual suspects’

Club Brugge Noa Lang is terug, met de voeten... én met de mond: “Mensen praten te veel, ze moeten zwijgen”

Na tweeënhalve maand is Noa Lang terug. In de topper op Genk toonde de Oranje-international zich met een goal, én in een opvallend interview. “Ik doe wat ik wil”, liet de Nederlander al zijn frustraties achter in Genk.

28 november