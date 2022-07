LIVE (18u30). Selemani ondanks transferperikelen in selectie KV Kortrijk

Champions' Play-Offs Niet Club Brugge (56,2%) of Union (43,5%) kampioen, wel... Anderlecht (0,3%): volgens dit scenario is dat mogelijk

Advantage Club Brugge. Halfweg de Champions’ Play-Offs is Club Brugge over Union in de stand gesprongen en ook de statistieken geven momenteel het voordeel aan Club. Kansberekening van de hand van professor Jean-Pierre Ottoy van de Universiteit Gent en zaakvoerder van Statter, leert dat blauw-zwart 56,2% kans maakt om straks kampioen te spelen. Voor Union is dat 43,5%. En er is zowaar ook nog een scenario waarin Anderlecht de titel kan pakken.

11 mei