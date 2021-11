LIVE (18u30). Priske wil reactie zien van Antwerp tegen Anderlecht, Nainggolan start in de basis

Gouden Schoen Lior Refaelov straalt met Gouden Schoen naast Adrian, Mia en Gal: “Emotioneel, zij betekenen alles voor mij”

Heuglijk moment voor Lior Refaelov vlak voor de aftrap van Anderlecht - AA Gent. De Israëlische strateeg kreeg in het Lotto Park uit handen van onze chef voetbal Stephan Keygnaert de Gouden Schoen 2020 overhandigd. Mochten niet ontbreken op het appel: zoon Adrian, dochter Mia en zijn vrouw Gal. Opvallend: Refaelov (35) won de Gouden Schoen als speler van Antwerp, waarna hij vlak voor de start van Play-Off 1 een akkoord bereikte met paars-wit om van Antwerp naar Anderlecht te gaan. Eind januari, toen Refaelov in de finale top drie Onuachu en Holzhauser achter zich liet, kreeg hij een podiumexemplaar overhandigd. Vanavond mocht ‘Rafa’ een vergulde Gouden Schoen in ontvangst nemen.

