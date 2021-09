LIVE (18u30). Leye dropt Muleka en Nkounkou in de basis, Raskin begint op de bank in derby tegen Seraing

Jupiler Pro League OH Leuven en Charleroi houden elkaar in evenwicht na aantrekke­lij­ke tweede helft, Van Cleemput: “Aan de rust had match beslist moeten zijn”

8 augustus Derde match en derde keer 1-1 voor OHL. Weer met een doelpunt van Henry. Charleroi was in de eerste helft de betere ploeg. OHL mocht zich gelukkig prijzen met de 0-1 aan de rust, maar vocht zich daarna in de wedstrijd.